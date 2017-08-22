В Україні завтра збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня в більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

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На заході України пройдуть дощі з грозами. Вдень до +20°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +26°.

За народним прогнозом, 23 серпня - день Лаврентія. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде протягом усієї осені. Осінь і зима добре живуть, коли на Лаврентія вода тиха і дощик.

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