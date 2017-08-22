У Дніпрі вирує буря (фоторепортаж, відео)

У місті злива з градом - практично в кожному районі є повалені дерева.

За лічені хвилини негода перетворила Дніпро на майданчик для зйомок фільму про світові катаклізми.

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Практично в кожному районі є повалені дерева. На вулиці Робітничій та Уральській великі аварії з ЛЕП - люди сидять без світла, передає dp.vgorode.

На дорогах міста - потопи. На Старому мосту паралізовано рух електротранспорту.

Як повідомляла Погода УНІАН, 23 серпня в більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі.