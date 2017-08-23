В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на сході температура до +29° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 23 серпня, в Україні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

Сьогодні В Україні пройдуть дощі з грозами / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +29°. У південних областях без опадів. Температура до +26°.

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На заході України пройдуть дощі з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +21°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +21°. У центральних областях без опадів, температура вдень до +26°.

Прогноз на 23 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 серпня - день Лаврентія. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде всю осінь.

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