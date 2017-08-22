У Києві завтра пройде дощ, вдень до +21°

17:00, 22 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 23 серпня, у столиці пройде дощ, вдень до +21°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com
У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +14°. Вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде у 20:02.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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