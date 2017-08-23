Сьогодні в Києві пройде дощ, температура вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 22 серпня, у столиці пройде дощ, температура вдень до +21°.

Сьогодні в столиці очікується злива / Reuters

За прогнозами синоптиків, сьогодні в столиці пройде дощ, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +14°. Вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде у 20:02.

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі.

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