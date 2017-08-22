Через тайфун "Хато" у Китаї на берег повернули понад 4 тис. осіб, що знаходилися в морі
Тайфун "Хато" повинен вийти на сушу 23 серпня між повітом Хуейдун та містом Янцзян провінції Гуандун на півдні Китаю.
Зараз "Хато" викликає сильний вітер і дощі у прибережних районах провінції Фуцзянь, повідомляє Xinhua.
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Зараз тайфун продовжує рухатися в західному напрямку зі швидкістю 20 км/год. Метеорологи прогнозують 22 і 23 серпня вітер силою 8-11 балів в прибережних районах, а в акваторії, поруч з якою пройде центр тайфуну, сила вітру може досягати 12-13 балів.
Очікується, що "Хато" також принесе з собою сильні дощі, які триватимуть весь завтрашній день.
Вранці 22 серпня внаслідок стихії на берег були повернуті понад 4000 осіб, що знаходилися в морі.
Нагадаємо, у результаті повені в індійському штаті Біхар загинули не менше 253 осіб.
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