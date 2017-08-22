Україну до кінця літа накриють ще кілька хвиль потепління й похолодання
З 26 серпня по всій території України знову потеплішає, а з 29 серпня температура повітря знизиться.
До кінця літа буде ще кілька хвиль потепління й похолодання, а вересень розпочнеться з теплої погоди. Про це сьогодні на засіданні оперативного штабу з питань надзвичайних ситуацій повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає Ліга.Новости.
Після похолодання, що триватиме з 22 по 25 серпня, 26-28 серпня знову очікується підвищення температури повітря до +28...+33 градусів по всій території України.
Говорячи про погодні умови 24 серпня під час проведення параду в Києві, Кульбіда зазначив, що за 50-60 км на північ від столиці дощі однозначно будуть, але по самому місту з 9 до 12 годин опадів не буде, температура становитиме від +15 до +18 градусів.
29-30 серпня знову прогнозується підвищення температури повітря до +20...+25.
У Дніпрі вирує буря (фоторепортаж, відео)
За його словами, дощів до кінця серпня буде небагато, в основному вони припадуть на 29-30 числа.
"Починаючи з 1 вересня - знову період підвищеного температурного режиму", - повідомив Кульбіда.
Він зазначив, що у перший місяць осені очікується несприятлива ситуація в плані пожежної небезпеки.
"Тому що навіть після зниження класу пожежної небезпеки до першого і другого класу, протягом 7-10 днів при температурі +25...+30 градусів вона знову підвищиться до п'ятого класу. А такі періоди у вересні однозначно будуть", - сказав він.
Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні температура повітря різко впаде на 15°, за добу - до +17°...+23°. Дощі, які 21 серпня почалися на заході, заллють північ, центр і частину південних областей.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°