Україну до кінця літа накриють ще кілька хвиль потепління й похолодання

З 26 серпня по всій території України знову потеплішає, а з 29 серпня температура повітря знизиться.

Директор Укргідрометцентру розповів про погоду до кінця серпня / фото УНІАН

До кінця літа буде ще кілька хвиль потепління й похолодання, а вересень розпочнеться з теплої погоди. Про це сьогодні на засіданні оперативного штабу з питань надзвичайних ситуацій повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає Ліга.Новости.

Після похолодання, що триватиме з 22 по 25 серпня, 26-28 серпня знову очікується підвищення температури повітря до +28...+33 градусів по всій території України.

Говорячи про погодні умови 24 серпня під час проведення параду в Києві, Кульбіда зазначив, що за 50-60 км на північ від столиці дощі однозначно будуть, але по самому місту з 9 до 12 годин опадів не буде, температура становитиме від +15 до +18 градусів.

29-30 серпня знову прогнозується підвищення температури повітря до +20...+25.

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За його словами, дощів до кінця серпня буде небагато, в основному вони припадуть на 29-30 числа.

"Починаючи з 1 вересня - знову період підвищеного температурного режиму", - повідомив Кульбіда.

Він зазначив, що у перший місяць осені очікується несприятлива ситуація в плані пожежної небезпеки.

"Тому що навіть після зниження класу пожежної небезпеки до першого і другого класу, протягом 7-10 днів при температурі +25...+30 градусів вона знову підвищиться до п'ятого класу. А такі періоди у вересні однозначно будуть", - сказав він.

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні температура повітря різко впаде на 15°, за добу - до +17°...+23°. Дощі, які 21 серпня почалися на заході, заллють північ, центр і частину південних областей.