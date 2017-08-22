У Гідрометцентрі пояснили, чому в Україні різко похолодало (відео)

У Гідрометцентрі пояснили причину різкого температурного стрибка в Україні.

Температура повсюди падає на 10, подеколи й на 15 градусів. У Карпатах прогнозують навіть менше 10 тепла.

Дощовий фронт зі шквальним вітром рушив із заходу на схід, а в Дніпрі навіть валило дерева.

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У Гідрометцентрі пояснили: такий температурний стрибок в Україні - нормально. Так, вчорашній дуже теплий потік замінив сьогоднішній холодний потік, тому по всій Україні на найближчі дні оголосили штормове попередження.

"З цим фронтом пов'язані сильні дощі подекуди, шквали, грози, тому ми попереджаємо населення про погіршення погодних умов", - розповів Владислав Білик, синоптик Укргідрометцентру.

Синоптики кажуть, що уже з вихідних потеплішає, навіть повернеться 30-градусна спека.

Як прогнозували синоптики, з 26 серпня по всій території України знову потеплішає, а з 29 серпня температура повітря знизиться.