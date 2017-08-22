У Гідрометцентрі пояснили, чому в Україні різко похолодало (відео)

22:37, 22 серпня 2017
3721
0

У Гідрометцентрі пояснили причину різкого температурного стрибка в Україні.

Температура повсюди падає на 10, подеколи й на 15 градусів. У Карпатах прогнозують навіть менше 10 тепла.

Дощовий фронт зі шквальним вітром рушив із заходу на схід, а в Дніпрі навіть валило дерева.

У Дніпрі вирує буря (фоторепортаж, відео)

У Гідрометцентрі пояснили: такий температурний стрибок в Україні - нормально. Так, вчорашній дуже теплий потік замінив сьогоднішній холодний потік, тому по всій Україні на найближчі дні оголосили штормове попередження.

"З цим фронтом пов'язані сильні дощі подекуди, шквали, грози, тому ми попереджаємо населення про погіршення погодних умов", - розповів Владислав Білик, синоптик Укргідрометцентру.

Синоптики кажуть, що уже з вихідних потеплішає, навіть повернеться 30-градусна спека.

Як прогнозували синоптики, з 26 серпня по всій території України знову потеплішає, а з 29 серпня температура повітря знизиться.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин