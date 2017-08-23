У Гонконгу через тайфун "Хато" ввели найвищий рівень штормового попередження
У міжнародному аеропорту Гонконга "Чхеклапкок" скасовано щонайменше 320 рейсів.
Вищий, 9-й, рівень штормового попередження оголосили у Гонконгу через тихоокеанський тайфуну "Хато". Про це повідомляє РБК з посиланням на South China Morning Post.
Гонконгська обсерваторія видала таке попередження о 09:10 за місцевим часом (04:10 за київським). Синоптики очікують випадіння більше 30 мм опадів у найближчий час.
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Влада міста з метою безпеки закрила всі школи, банки, офіси та державні установи, а також Гонконгську фондову біржу. Крім того, припинені всі роботи в міському порту і поромне сполучення.
У міжнародному аеропорту Гонконга "Чхеклапкок" скасовано щонайменше 320 рейсів.
How it looks around #HongKong as the city braces for Typhoon #Nato https://t.co/lqgbZJpgIe pic.twitter.com/fcdSn756me— SCMP News (@SCMP_News) August 23, 2017
Зараз епіцентр тайфуну, за даними синоптиків, розташований в морській акваторії на відстані 100 км на південний схід від Гонконга. Тайфун рухається на захід у бік провінції Гуандун.
Очікуються тропічні зливи, швидкість вітру сягатиме 145 км/ч.
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