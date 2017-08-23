У Гонконгу через тайфун "Хато" ввели найвищий рівень штормового попередження

05:43, 23 серпня 2017
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У міжнародному аеропорту Гонконга "Чхеклапкок" скасовано щонайменше 320 рейсів.

Швидкість вітру сягатиме до 145 км/год / фото twitter.com/SCMP_News
Швидкість вітру сягатиме 145 км/год / фото twitter.com/SCMP_News

Вищий, 9-й, рівень штормового попередження оголосили у Гонконгу через тихоокеанський тайфуну "Хато". Про це повідомляє РБК з посиланням на South China Morning Post.

Гонконгська обсерваторія видала таке попередження о 09:10 за місцевим часом (04:10 за київським). Синоптики очікують випадіння більше 30 мм опадів у найближчий час.

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Влада міста з метою безпеки закрила всі школи, банки, офіси та державні установи, а також Гонконгську фондову біржу. Крім того, припинені всі роботи в міському порту і поромне сполучення.

У міжнародному аеропорту Гонконга "Чхеклапкок" скасовано щонайменше 320 рейсів.

Зараз епіцентр тайфуну, за даними синоптиків, розташований в морській акваторії на відстані 100 км на південний схід від Гонконга. Тайфун рухається на захід у бік провінції Гуандун.

Очікуються тропічні зливи, швидкість вітру сягатиме 145 км/ч.

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