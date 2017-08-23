На заході України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 23 серпня, у західних областях України очікується сильний вітер.

На заході України очікується погіршення погодних умов / УНІАН

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, вдень 23 серпня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях окремі пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, в Україні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.