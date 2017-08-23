Негода в Дніпрі: буря повалила 21 дерево

10:38, 23 серпня 2017
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Рятівники прибирали дерева з проїжджих частин міста, розпилювали гілки на висоті та прибирали дерева з дахів.

Рятівники прибирали повалені дерева / ДСНС
Рятівники прибирали повалені дерева / ДСНС

Внаслідок негоди в Дніпрі рятувальники прибирали повалені дерева. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Минулої доби внаслідок сильного дощу пожежно-рятувальні підрозділи у місті Дніпро здійснили 21 виїзд для надання допомоги людям у прибиранні дерев.

"У більшості викликів було прибирались дерева з проїжджих частин міста, розпилювались гілки на висоті та прибирались дерева з дахів житлових будинків. У чотирьох випадках рятувальники надали допомогу по розпилюванню та прибиранню аварійних дерев з автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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У той же час dp.vgorode передає, що через негоду в Дніпрі постраждали автомобілі. Буря і зливи повалили двадцять одне дерево.

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