На Філіппінах стався потужний землетрус

10:47, 23 серпня 2017
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У середу, 23 серпня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,0.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 8 км на північний схід від населеного пункту Талісаян. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини стали жертвами землетрусу, який стався на острові Іскія в Неаполітанській затоці (Італія).

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