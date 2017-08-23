На День Незалежності у Києві буде прохолодно та майже без опадів – синоптик

11:47, 23 серпня 2017
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Завтра, 24 серпня, у столиці очікується прохолодна погода.

У Києві завтра буде майже без опадів / УНІАН
У Києві завтра буде майже без опадів / УНІАН

Про це на Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Можливо, пару крапель дощових все ж торкнуться столиці. Але нічого суттєвого.

Буде холоднувато, +18...+19 градусів. Вранці ще холодніше, плюс поривчастий вітер.

Тому чи на парад, чи на вулиці столиці одягайтеся 24 серпня красиво і тепло", - пише вона.

Нагадаємо, у середу, 22 серпня, у столиці пройде дощ, температура вдень до +21°.

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