На півдні Китаю через тайфун "Хато" евакуювали тисячі людей (фоторепортаж)

12:55, 23 серпня 2017
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З деяких районів південного Китаю через тайфун "Хато" були евакуйовані тисячі людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Швидкість вітру досягає 20-25 км/год. Рибалки і працівники рибних ферм були евакуйовані з прибережних районів, повідомляє Xinhua.

Через тайфун "Хато" у Китаї на берег повернули понад 4 тис. осіб, що знаходилися в морі

Також з ранку 23 серпня на маршруті Гуанчжоу-Наньнін припинено залізничне сполучення. Крім того, скасовані всі високошвидкісні залізничні рейси, що зв'язують Шеньчжень з провінціями Фуцзянь і Цзянсі.

Штаб по боротьбі з повенями і засухами провінції Гуандун попередив про можливі сильні повені у низинних районах.

Нагадаємо, чотири людини загинули, ще кілька зникли безвісти через сильні зливи, що обрушилися на північ Венесуели.

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