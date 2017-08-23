На півдні Китаю через тайфун "Хато" евакуювали тисячі людей (фоторепортаж)

З деяких районів південного Китаю через тайфун "Хато" були евакуйовані тисячі людей.

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Швидкість вітру досягає 20-25 км/год. Рибалки і працівники рибних ферм були евакуйовані з прибережних районів, повідомляє Xinhua.

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Також з ранку 23 серпня на маршруті Гуанчжоу-Наньнін припинено залізничне сполучення. Крім того, скасовані всі високошвидкісні залізничні рейси, що зв'язують Шеньчжень з провінціями Фуцзянь і Цзянсі.

Штаб по боротьбі з повенями і засухами провінції Гуандун попередив про можливі сильні повені у низинних районах.

Нагадаємо, чотири людини загинули, ще кілька зникли безвісти через сильні зливи, що обрушилися на північ Венесуели.