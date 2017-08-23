У Гвінеї жертвами селевого потоку стали п'ятеро людей

14:01, 23 серпня 2017
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П'ять осіб загинули в результаті сходження селевого потоку в передмісті столиці Гвінеї Конакрі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще більше десяти людей постраждали, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Через тривалі сильні дощі на сміттєзвалище неподалік від одного з житлових районів у передмісті Конакрі зійшов селевий потік, у результаті було зруйновано два житлових будинки.

Постраждалі зараз перебувають у лікарні, де отримують необхідне лікування.

Нагадаємо, з деяких районів південного Китаю через тайфун "Хато" були евакуйовані тисячі людей.

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