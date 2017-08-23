Поблизу острова Іскія стався повторний землетрус

15:40, 23 серпня 2017
1078
0

Вранці 23 серпня поблизу італійського острова Іскія стався повторний землетрус.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Підземні поштовхи розбудили місцевих жителів і туристів о п'ятій ранку, однак довго не тривали, повідомляє Euronews.

На Філіппінах стався потужний землетрус

Перший землетрус стався 21 серпня, у результаті загинули 2 і поранено 42 людини. Експерти, які працюють на місці, вказують: масштаб руйнувань виявився більш значним через недотримання норм безпеки при зведенні нового житла.

Зараз на острові, відомому своїми термальних джерелами, знаходяться близько 80 тисяч місцевих жителів і майже 200 тисяч туристів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин