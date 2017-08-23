Поблизу острова Іскія стався повторний землетрус

Вранці 23 серпня поблизу італійського острова Іскія стався повторний землетрус.

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Підземні поштовхи розбудили місцевих жителів і туристів о п'ятій ранку, однак довго не тривали, повідомляє Euronews.

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Перший землетрус стався 21 серпня, у результаті загинули 2 і поранено 42 людини. Експерти, які працюють на місці, вказують: масштаб руйнувань виявився більш значним через недотримання норм безпеки при зведенні нового житла.

Зараз на острові, відомому своїми термальних джерелами, знаходяться близько 80 тисяч місцевих жителів і майже 200 тисяч туристів.