На День Незалежності в Україні буде прохолодно і майже без опадів (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 серпня, у більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, практично без опадів.
На сході без опадів, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.
На заході України оголосили штормове попередження
На заході України у четвер хмарно з проясненнями. Вдень до +22°.
У північних областях практично без опадів. Температура до +19°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +24°.
За народним прогнозом, 24 серпня - день Федора і Василя. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 24 серпня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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