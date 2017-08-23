На День Незалежності в Україні буде прохолодно і майже без опадів (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 серпня, у більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, практично без опадів.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

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На заході України у четвер хмарно з проясненнями. Вдень до +22°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +19°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 24 серпня - день Федора і Василя. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

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