У Києві завтра без опадів, удень до +19°

17:00, 23 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 серпня у столиці без опадів, удень до +19°.

Завтра у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Завтра у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +17°. Вітер західний, до 7.4 м/с.

На заході України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 05:59, зайде о 20:00.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 серпня, у більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, практично без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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