Сьогодні в Україні практично без опадів, на сході до +27° (карта)

08:00, 24 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 серпня, в Україні практично без опадів, у більшості регіонів буде прохолодно.

У більшості регіонів України сьогодні без опадів / galleryua.com, viktort
У більшості регіонів України сьогодні без опадів / galleryua.com, viktort

На сході без опадів, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України оголосили штормове попередження

На заході України у четвер хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +22°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +19°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +24°.

Прогноз на 24 серпня / УНІАН
Прогноз на 24 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 серпня - день Федора і Василя. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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