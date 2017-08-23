Троє людей стали жертвами тайфуну "Хато" в Китаї
У спеціальному адміністративному районі Китаю Макао через тайфун "Хато" загинули три людини, ще двоє пропали безвісти.
Серед загиблих 30-річний чоловік, який опинився під завалами стіни, 45-річний турист з континентальної частини Китаю, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, та 62-річний місцевий житель, який зірвався з висоти, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на South China Morning Post.
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Зараз в районі немає електрики, туристи і місцеві жителі побоюються, що в найближчі години можуть бути проблеми і з постачанням води.
У той же час у Гонконгу в результаті удару стихії постраждали 34 людини.
Нагадаємо, з деяких районів південного Китаю через тайфун "Хато" були евакуйовані тисячі людей.
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