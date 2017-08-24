День Незалежності у Києві буде прохолодним і хмарним

08:30, 24 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 серпня у столиці без опадів, удень до +19°.

У Києві сьогодні буде прохолодно / holy-mozart.livejournal.com
У Києві сьогодні буде прохолодно / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +17°. Вітер західний, до 7.4 м/с.

На заході України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійшло у 05:59, зайде о 20:00.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 серпня, в Україні практично без опадів, у більшості регіонів буде прохолодно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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