У Китаї жертвами тайфуну "Хато" стали щонайменше 9 осіб

Влада опублікувала попередження про зсуви, повені та інші стихійні лиха.

Наслідки тайфуну "Хато" в Гонконзі / REUTERS

На півдні Китаю в результаті тайфун "Хато", що обрушився на регіон, загинули щонайменше дев'ять людей, один зник безвісти і 153 людини постраждали. Про це повідомляє Xinhua.

Зокрема постраждали спеціальний адміністративний район Макао і провінція Гуандун.

Повідомляється, що через тайфун уряд евакуював майже 27 тис. осіб до тимчасових притулків. Пошкодження отримали близько 664 га сільськогосподарських угідь.

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Також було порушено постачання електроенергії в 1,91 млн домоволодінь.

"Порівняно з іншими тайфунами, "Хато" швидко просувався, швидко ставав більш потужним і викликав величезну кількість опадів", - заявив представник метеорологічного бюро провінції Гуандун Ву Чжифан.

Влада опублікувала попередження про зсуви, повені та інші стихійні лиха.