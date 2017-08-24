У Китаї жертвами тайфуну "Хато" стали щонайменше 9 осіб
Влада опублікувала попередження про зсуви, повені та інші стихійні лиха.
На півдні Китаю в результаті тайфун "Хато", що обрушився на регіон, загинули щонайменше дев'ять людей, один зник безвісти і 153 людини постраждали. Про це повідомляє Xinhua.
Зокрема постраждали спеціальний адміністративний район Макао і провінція Гуандун.
Повідомляється, що через тайфун уряд евакуював майже 27 тис. осіб до тимчасових притулків. Пошкодження отримали близько 664 га сільськогосподарських угідь.
У Гонконзі через тайфун "Хато" ввели найвищий рівень штормового попередження
Також було порушено постачання електроенергії в 1,91 млн домоволодінь.
"Порівняно з іншими тайфунами, "Хато" швидко просувався, швидко ставав більш потужним і викликав величезну кількість опадів", - заявив представник метеорологічного бюро провінції Гуандун Ву Чжифан.
Влада опублікувала попередження про зсуви, повені та інші стихійні лиха.
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