До України повертається спека (карта)

14:18, 24 серпня 2017
1732
0

До неділі включно в Україні очікується суха сонячна погода, прогнозує Діденко.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

З п'ятниці, 25 серпня, температура повітря в Україні почне підвищуватися. Про це на своїй строрінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У День Незалежності, 24 серпня, дощ наближається з північних районів й навіть може зачепити Київ.

День Незалежності у Києві буде прохолодним і хмарним

"Температура повітря вже із завтра почне підвищуватися, вдень +24+28 градусів. А далі до кінця тижня на півдні до +30, скрізь комфортно тепло", - йдеться у її прогнозі.

Синоптик також розповіла, що у столиці 25, 26 та 27 серпня - сонце та +26 градусів.

Як повідомляла Погода УНІАН, 24 серпня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів буде прохолодно.

фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин