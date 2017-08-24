До України повертається спека (карта)

До неділі включно в Україні очікується суха сонячна погода, прогнозує Діденко.

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З п'ятниці, 25 серпня, температура повітря в Україні почне підвищуватися. Про це на своїй строрінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У День Незалежності, 24 серпня, дощ наближається з північних районів й навіть може зачепити Київ.

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"Температура повітря вже із завтра почне підвищуватися, вдень +24+28 градусів. А далі до кінця тижня на півдні до +30, скрізь комфортно тепло", - йдеться у її прогнозі.

Синоптик також розповіла, що у столиці 25, 26 та 27 серпня - сонце та +26 градусів.

Як повідомляла Погода УНІАН, 24 серпня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів буде прохолодно.