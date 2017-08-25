В Україні сьогодні без опадів, у всіх регіонах потепліє (карта)

08:05, 25 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 25 серпня в Україні без опадів, в більшості регіонів очікується потепління.

В Украину возвращается тепло / УНИАН
До України повертаєтсья тепло / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28°.

На заході України в п'ятницю хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +27°.

Прогноз на 25 августа / УНИАН
Прогноз на 25 серпня / УНИАН

гідно з народним прогнозом, 25 серпня - день Фоки. Це був день прибирання у приміщенні під навісом в селянському дворі для зберігання господарського інвентарю.

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