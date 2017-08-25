У Києві сьогодні без опадів, вдень до +24°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 25 серпня, у столиці без опадів, вдень до +24°.

У Києві сьогодні без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +20°. Вітер західний, до 7.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло о 06:00, а зайде о 19:58.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.