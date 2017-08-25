На південному заході Китаю через стихійні лиха загинули більше 50 осіб

У провінції Юньнань на південному заході Китаю в результаті стихійних лих загинула 51 людина, ще 11 зникли безвісти.

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З травня цього року провінцію накрили зливи, які викликали повені, сходження зсувів і селів, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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Загалом з 1 травня від удару стихії постраждали 4,203 млн жителів 126 повітів, міст і районів по всій провінції. 18,4 тис. осіб були в екстреному порядку евакуйовані.

У провінції було зруйновано 2362 і пошкоджено 28,88 тис. будівель. Зокрема, 4534 будівлі отримали серйозні пошкодження.

Нагадаємо, на півдні Китаю в результаті тайфуну "Хато" щонайменше дев'ять людей загинули, одна людина зникла безвісти і 153 людини постраждали.