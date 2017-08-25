На південному заході Китаю через стихійні лиха загинули більше 50 осіб
У провінції Юньнань на південному заході Китаю в результаті стихійних лих загинула 51 людина, ще 11 зникли безвісти.
З травня цього року провінцію накрили зливи, які викликали повені, сходження зсувів і селів, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.
Число жертв повеней в Індії перевищило 250 осіб
Загалом з 1 травня від удару стихії постраждали 4,203 млн жителів 126 повітів, міст і районів по всій провінції. 18,4 тис. осіб були в екстреному порядку евакуйовані.
У провінції було зруйновано 2362 і пошкоджено 28,88 тис. будівель. Зокрема, 4534 будівлі отримали серйозні пошкодження.
Нагадаємо, на півдні Китаю в результаті тайфуну "Хато" щонайменше дев'ять людей загинули, одна людина зникла безвісти і 153 людини постраждали.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 90 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 3.5 м/с
Ймовірність опадів: 95 %
Схід: 05:43
Захід 20:34
Фаза місяця:
Стрічка новин