Тропічний шторм "Харві" у Мексиканській затоці посилився до урагану (відео)
Тропічний шторм "Харві", який наближається до штату Техас (США), досяг сили урагану.
Урагану привласнили першу з п'яти категорій, швидкість вітру складе 119-153 кілометрів на годину, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на національний центр попередження ураганів США.
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Коли "Харві" досягне узбережжя Техасу, він може посилитися до небезпечної 3-й категорії. Очікується, що це відбудеться 25 або 26 серпня.
Губернатор Техасу Грег Еббот ввів режим стихійного лиха на території 30 округів свого штату у зв'язку з наближенням урагану.
На США надвигается мощный ураган десятилетия
Нагадаємо, у провінції Юньнань на південному заході Китаю в результаті стихійних лих загинула 51 людина, ще 11 зникли безвісти.
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