У Швейцарії вісім людей зникли безвісти через сходження зсуву (відео)

11:26, 25 серпня 2017
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Вісім альпіністів зникли безвісти в результаті зсуву ґрунту в Швейцарії.

Иллюстрация / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Серед зниклих є громадяни Австрії та Німеччини, йдетсья в сюжеті ТСН.

У ДР Конго в результаті сходження зсуву загинули 200 осіб

Відзначається, що камені і бруд раптово покотилися з гір в долину, на своєму шляху змітали будівлі і мости. Більше двох сотень жителів рятувальники встигли евакуювати. Коли їм дозволять повернутися додому, невідомо, оскільки можливі нові зсуви.

Нагадаємо, у результаті повені в індійському штаті Біхар загинули не менше 253 осіб.

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