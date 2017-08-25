У Швейцарії вісім людей зникли безвісти через сходження зсуву (відео)

Вісім альпіністів зникли безвісти в результаті зсуву ґрунту в Швейцарії.

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Серед зниклих є громадяни Австрії та Німеччини, йдетсья в сюжеті ТСН.

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Відзначається, що камені і бруд раптово покотилися з гір в долину, на своєму шляху змітали будівлі і мости. Більше двох сотень жителів рятувальники встигли евакуювати. Коли їм дозволять повернутися додому, невідомо, оскільки можливі нові зсуви.

Нагадаємо, у результаті повені в індійському штаті Біхар загинули не менше 253 осіб.