Погода на вихідні: в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде тепло, у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.

На вихідних в Україні буде тепло / 7-themes.com

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +25°. У неділю гроза, +15° ... +27°.

У Львові завтра пройде дощ з грозою, вночі +15°, вдень +25°. У неділю гроза, +13° ... +27°.

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У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +25°, без опадів. У неділю вночі +14°, вдень +29°, пройде дощ.

У Вінниці в суботу гроза, температура повітря +15° ... +27°. У неділю до +29°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +15°, вдень +30°. У неділю +17° ... +31°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю +17° ... +26°, сонячно.

Прогноз на 26 серпня / УНИАН

Прогноз на 27 серпня / УНИАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю сонячно, температура повітря +18° ... +29°.

У Сімферополі завтра без опадів, +15° ... +28°. У неділю +16° ... +31°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу сонячну погоду, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура до +28°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +14°, вдень +30°. У неділю температура до +30°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +15°, вдень +31°. У неділю +16° ... +30°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +23°. У неділю дощ, вночі +9°, вдень +24°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +28°. У неділю гроза, вночі +14°, вдень до +29°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +29°. У неділю температура вдень +28°, дощ.

У Сваляві завтра без опадів, +26°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +14° ... +27°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень до +29°. У неділю без опадів, до +30°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +16° ... +28°. У неділю до +29°.

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