Погода на вихідні: в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде тепло, у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +25°. У неділю гроза, +15° ... +27°.
У Львові завтра пройде дощ з грозою, вночі +15°, вдень +25°. У неділю гроза, +13° ... +27°.
В Україні сьогодні без опадів, у всіх регіонах потепліє (карта)
У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +25°, без опадів. У неділю вночі +14°, вдень +29°, пройде дощ.
У Вінниці в суботу гроза, температура повітря +15° ... +27°. У неділю до +29°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +15°, вдень +30°. У неділю +17° ... +31°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю +17° ... +26°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю сонячно, температура повітря +18° ... +29°.
У Сімферополі завтра без опадів, +15° ... +28°. У неділю +16° ... +31°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу сонячну погоду, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура до +28°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +14°, вдень +30°. У неділю температура до +30°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +15°, вдень +31°. У неділю +16° ... +30°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +23°. У неділю дощ, вночі +9°, вдень +24°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +28°. У неділю гроза, вночі +14°, вдень до +29°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +29°. У неділю температура вдень +28°, дощ.
У Сваляві завтра без опадів, +26°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +14° ... +27°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень до +29°. У неділю без опадів, до +30°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +16° ... +28°. У неділю до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°