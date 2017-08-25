Число жертв тайфуну "Хато" у Китаї збільшилося до 16

Жертвами тайфуну "Хато", який накрив південь Китаю, стали 16 осіб.

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У Китаї в результаті тайфуну "Хато" загинули 16 людей, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

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Тайфун, який вже значно ослаб, перемістився з провінції Гуандун в Гуансі-Чжуанський автономний район. Стихія спричинила серйозні порушення транспортної системи всього півдня країни, зупинено рух декількома високошвидкісними залізничними гілками.

Через сильний дощ та пориви вітру обвалилися будівлі, падали дерева та лінії електропередач.

Нагадаємо, тропічний шторм "Харві", який наближається до штату Техас (США), набрав сили урагану.