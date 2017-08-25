Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає

14:36, 25 серпня 2017
16
0

З понеділка, 28 серпня, у багатьох областях України очікується похолодання.

В Україні похолодає з понеділка / УНІАН
В Україні похолодає з понеділка / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

В Україні сьогодні без опадів, у всіх регіонах потепліє (карта)

"У понеділок на заході та півночі, плюс значна частина центральних областей (окрім, хіба, Дніпра) очікується суттєве зниження температури повітря, до +14…+20 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві 27 серпня ввечері у столиці може піти дощ. 28 серпня очікується похолодання.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде тепло, у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин