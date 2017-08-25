Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає

З понеділка, 28 серпня, у багатьох областях України очікується похолодання.

В Україні похолодає з понеділка / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"У понеділок на заході та півночі, плюс значна частина центральних областей (окрім, хіба, Дніпра) очікується суттєве зниження температури повітря, до +14…+20 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві 27 серпня ввечері у столиці може піти дощ. 28 серпня очікується похолодання.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде тепло, у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.