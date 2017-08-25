У Пакистані в результаті сильних злив загинули 19 людей

15:33, 25 серпня 2017
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У місті Карачі (Пакистан) через проливні дощі загинули 19 осіб, десятки отримали поранення.

Иллюстрация / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Дощі в регіоні почалися вночі 21 серпня, багато вулиць і ділянки доріг виявилися під водою, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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У результаті обвалення будинків і ураження електричним струмом у місті загинули щонайменше 19 осіб, десятки отримали поранення. Однак ці цифри поки не отримали офіційного підтвердження.

Місцева влада евакуювала жителів понад 340 будинків, що знаходяться в аварійному стані.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Хато", який обрушився на південь Китаю, стали 16 осіб.

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