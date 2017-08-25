У Пакистані в результаті сильних злив загинули 19 людей

У місті Карачі (Пакистан) через проливні дощі загинули 19 осіб, десятки отримали поранення.

Ілюстрація / Reuters

Дощі в регіоні почалися вночі 21 серпня, багато вулиць і ділянки доріг виявилися під водою, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Читайте також У Швейцарії вісім людей зникли безвісти через сходження зсуву (відео)

У результаті обвалення будинків і ураження електричним струмом у місті загинули щонайменше 19 осіб, десятки отримали поранення. Однак ці цифри поки не отримали офіційного підтвердження.

Місцева влада евакуювала жителів понад 340 будинків, що знаходяться в аварійному стані.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Хато", який обрушився на південь Китаю, стали 16 осіб.