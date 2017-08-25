Ураган "Харві", який загрожує Техасу, посилився до другої категорії
Ураган "Харві", який рухається у бік східного узбережжя США, посилився до другої категорії.
Швидкість поривів вітру усередині урагану досягає 160 кілометрів на годину, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на національний центр попередження ураганів США.
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Очікується, що "Харві" досягне узбережжя Техасу в районі міста Корпус-Крісті ввечері 25 або вранці 26 серпня. При цьому він може посилитися до третьої категорії.
Зазначається, що "Харві" може стати найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, з того часу, коли країну в 2005 році накрив шторм "Катріна".
Нагадаємо, жертвами тайфуну "Хато", який накрив південь Китаю, стали 16 осіб.
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