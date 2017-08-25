У США через ураган "Харві" евакуйовують дві бази ВМС

17:46, 25 серпня 2017
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Дві бази ВМС США в штаті Техас евакуйовують персонал і вивозять техніку в зв'язку з наближенням урагану "Харві".

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Дві бази ВМС США в штаті Техас евакуйовують персонал і вивозять техніку в зв'язку з наближенням урагану "Харві". Про це з посиланням на представників військових.

Вже виведені близько 50 з 100 тренувальних літаків T-45, розміщених на базі в Кингсвилле. Питання про переміщення літаків вирішується в залежності від льотних якостей кожної машини і наявності пілотів, готових транспортувати повітряне судно. Допоміжний персонал отримав розпорядження організовано покинути територію бази.

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Керівництво бази в Корпус-Крісті розпорядився евакуювати в Даллас близько 10 тисяч військовослужбовців, кадетів та членів їх сімей, прикомандированих до бази. Також вивозиться придатна для польотів техніка.

Раніше влада семи прибережних округів американського штату Техас оголосили про обов'язкову евакуацію десятків тисяч жителів у зв'язку з наближенням ураганом "Харві". Крім цього, добровільна евакуація була оголошена для жителів міста Корпус-Крісті, розташованого на узбережжі Мексиканської затоки. Губернатор Техасу Грег Еббот привів у готовність близько 700 представників національної гвардії.

Як повідомлялося, ураган "Харві", який рухається у бік східного узбережжя США, посилився до другої категорії.

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