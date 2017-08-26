Ураган "Харві" посилився до третьої категорії і незабаром обрушиться на Техас

"Харві" посилився до третьої категорії і став найпотужнішим ураганом у США з 2005 року.

Ураган "Харві" / REUTERS

Ураган "Харві" стрімко наближається до східного узбережжя США, передає Reuters.

Він вже посилився до третьої категорії і став найпотужнішим ураганом в Сполучених штатах з 2005 року. Швидкість вітру "Харві" досягає 178-208 км/ч, з таким рівнем небезпеки стихія здатна "виривати з корінням дерева, зривати дахи з будинків".

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За прогнозами, ураган обрушиться на Техас в найближчі години (3:00-4:00 за київським часом).

Відеозапис урагану з космосу опублікувало Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

#GOES16 captured this geocolor imagery of #Harvey2017 - now a category 3 storm - this afternoon. Latest info @ https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/hGD22NpNTG — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 25, 2017

Нагадаємо, дві бази ВМС США в штаті Техас евакуюють персонал і вивозять техніку в зв'язку з наближенням ураганом "Харві". З прибережних районів штату евакуйовано понад 10 тис. осіб, нафтопереробні підприємства призупинили роботу.