Ураган "Харві" посилився до третьої категорії і незабаром обрушиться на Техас
"Харві" посилився до третьої категорії і став найпотужнішим ураганом у США з 2005 року.
Ураган "Харві" стрімко наближається до східного узбережжя США, передає Reuters.
Він вже посилився до третьої категорії і став найпотужнішим ураганом в Сполучених штатах з 2005 року. Швидкість вітру "Харві" досягає 178-208 км/ч, з таким рівнем небезпеки стихія здатна "виривати з корінням дерева, зривати дахи з будинків".
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За прогнозами, ураган обрушиться на Техас в найближчі години (3:00-4:00 за київським часом).
Відеозапис урагану з космосу опублікувало Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).
#GOES16 captured this geocolor imagery of #Harvey2017 - now a category 3 storm - this afternoon. Latest info @ https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/hGD22NpNTG— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 25, 2017
Нагадаємо, дві бази ВМС США в штаті Техас евакуюють персонал і вивозять техніку в зв'язку з наближенням ураганом "Харві". З прибережних районів штату евакуйовано понад 10 тис. осіб, нафтопереробні підприємства призупинили роботу.
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