Ураган "Харві" посилився до четвертої категорії та досяг узбережжя Техасу
Ураган рухається в північно-західному напрямку вглиб штату зі швидкістю близько 3,6 м/с.
Ураган "Харві", досяг узбережжя штату Техас, попередньо посилившись до четвертої категорії потужності з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.
Про це повідомив у п'ятницю Національний центр спостереження за ураганами США, передає ТАСС.
Ураган "Харві" посилився до третьої категорії і незабаром обрушиться на Техас
Максимальна швидкість вітру в межах урагану складає приблизно 60 м/c. Він рухається в північно-західному напрямку вглиб штату зі швидкістю близько 3,6 м/с.
Нагадаємо, губернатор Техасу Грегг Ебботт раніше оголосив про введення режиму надзвичайного стану на території 30 південних округів штату. Усього в цій зоні проживають понад 4,5 млн осіб. Як мінімум у восьми округах оголошено обов'язкову евакуацію, в інших вона носить рекомендаційний характер. При цьому влада Техасу не може точно сказати, скільки людей залишили свої будинки.
Як зазначають синоптики, зливи, які принесе з собою "Харві", можуть призвести до масштабних затоплень, ураганні вітри загрожують пошкодити будинки.
"Харві" є найпотужним ураганом, що обрушився на територію США за останні 12 років. У 2005 року ураган максимальної п'ятої категорії "Катріна" вдарив по узбережжю штату Луїзіана, практично зруйнувавши Новий Орлеан.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°