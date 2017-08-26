Ураган "Харві" посилився до четвертої категорії та досяг узбережжя Техасу

Ураган рухається в північно-західному напрямку вглиб штату зі швидкістю близько 3,6 м/с.

Ураган "Харві" / REUTERS

Ураган "Харві", досяг узбережжя штату Техас, попередньо посилившись до четвертої категорії потужності з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Про це повідомив у п'ятницю Національний центр спостереження за ураганами США, передає ТАСС.

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Максимальна швидкість вітру в межах урагану складає приблизно 60 м/c. Він рухається в північно-західному напрямку вглиб штату зі швидкістю близько 3,6 м/с.

Нагадаємо, губернатор Техасу Грегг Ебботт раніше оголосив про введення режиму надзвичайного стану на території 30 південних округів штату. Усього в цій зоні проживають понад 4,5 млн осіб. Як мінімум у восьми округах оголошено обов'язкову евакуацію, в інших вона носить рекомендаційний характер. При цьому влада Техасу не може точно сказати, скільки людей залишили свої будинки.

Як зазначають синоптики, зливи, які принесе з собою "Харві", можуть призвести до масштабних затоплень, ураганні вітри загрожують пошкодити будинки.

"Харві" є найпотужним ураганом, що обрушився на територію США за останні 12 років. У 2005 року ураган максимальної п'ятої категорії "Катріна" вдарив по узбережжю штату Луїзіана, практично зруйнувавши Новий Орлеан.