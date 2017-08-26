Трамп оголосив режим стихійного лиха в Техасі через ураган "Харві"

Трамп підписав відповідний документ за запитом губернатора штату Техас.

Ураган "Харві" / REUTERS

Через ураган «Харві», який досяг американського штату Техас, президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха. Про це він написав у своєму Twitter.

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"За запитом губернатора Техасу я підписав документ про оголошення стихійного лиха, це забезпечить допомогу федерального уряду в повній мірі", — повідомив Трамп.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, ураган "Харві", досяг узбережжя штату Техас, попередньо посилившись до четвертої категорії потужності з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Максимальна швидкість вітру в межах урагану складає приблизно 60 м/c. Він рухається в північно-західному напрямку вглиб штату зі швидкістю близько 3,6 м/с.