Трамп оголосив режим стихійного лиха в Техасі через ураган "Харві"
Трамп підписав відповідний документ за запитом губернатора штату Техас.
Через ураган «Харві», який досяг американського штату Техас, президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха. Про це він написав у своєму Twitter.
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"За запитом губернатора Техасу я підписав документ про оголошення стихійного лиха, це забезпечить допомогу федерального уряду в повній мірі", — повідомив Трамп.
At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, ураган "Харві", досяг узбережжя штату Техас, попередньо посилившись до четвертої категорії потужності з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.
Максимальна швидкість вітру в межах урагану складає приблизно 60 м/c. Він рухається в північно-західному напрямку вглиб штату зі швидкістю близько 3,6 м/с.
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