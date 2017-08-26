Найпотужніший за 12 років ураган в Техасі залишив без електрики 155 тисяч людей - ЗМІ

11:22, 26 серпня 2017
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Поки що повідомляється про щонайменше 10 постраждалих. Інформації про жертв наразі немає.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Внаслідок найпотужнішого за 12 років урагану "Харві" в американському місті Корпус-Крісті без електрики залишилися 155 тисяч людей, повідомляє канал ABC.

"Харві" обрушився на тихоокеанське узбережжя в Техасі в ніч на суботу. У центрі пориви вітру досягають 215 кілометрів за годину. Це найпотужніший ураган з часів "Катріни", в результаті якого в 2005 році загинули більш як 1 тис. осіб, передає РІА Новости.

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Директор Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Брок Лонг заявив, що через «Харві» можуть загинути багато людей, також він може призвести до великих руйнувань.

Поки що повідомляється про щонайменше 10 постраждалих. Інформації про жертв наразі немає.

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