З понеділка в Україні похолоднішає, а поки – лагідне серпневе тепло
Дощі з’являться у неділю на заході України, а надвечір дійдуть до північних областей включно з Києвом.
Субота-неділя у більшості областей України буде сонячною та теплою. Протягом дня +24+28, у південній частині – до +28+32 градусів.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Дощі з’являться у неділю на заході України, а надвечір дійдуть до північних областей включно з Києвом.
Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає
У понеділок на заході та півночі, плюс значна частина центральних областей (окрім хіба Дніпра), очікується суттєве зниження температури повітря, до +14+20 градусів, зазначає синоптик.
«Кияни, відпочивайте на здоров’я обидва дні, у суботу і неділю буде тепло та без опадів. Проте 27 серпня ввечері у столиці може піти дощ та гримнути гроза. Тому в неділю не затримуйтеся надто довго на природі чи поза містом», – йдеться у повідомленні.
28 серпня, у понеділок, у Києві очікується похолодання.
А поки що насолоджуємось чудовим серпневим теплом, закликає Наталка Діденко.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°