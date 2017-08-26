З понеділка в Україні похолоднішає, а поки – лагідне серпневе тепло

12:57, 26 серпня 2017
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Дощі з’являться у неділю на заході України, а надвечір дійдуть до північних областей включно з Києвом.

фото УНІАН
На вихідних у Києві буде тепло та без опадів / фото УНІАН

Субота-неділя у більшості областей України буде сонячною та теплою. Протягом дня +24+28, у південній частині – до +28+32 градусів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Дощі з’являться у неділю на заході України, а надвечір дійдуть до північних областей включно з Києвом.

Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає

У понеділок на заході та півночі, плюс значна частина центральних областей (окрім хіба Дніпра), очікується суттєве зниження температури повітря, до +14+20 градусів, зазначає синоптик.

«Кияни, відпочивайте на здоров’я обидва дні, у суботу і неділю буде тепло та без опадів. Проте 27 серпня ввечері у столиці може піти дощ та гримнути гроза. Тому в неділю не затримуйтеся надто довго на природі чи поза містом», – йдеться у повідомленні.

28 серпня, у понеділок, у Києві очікується похолодання.

А поки що насолоджуємось чудовим серпневим теплом, закликає Наталка Діденко. 

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