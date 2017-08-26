Ураган, що обрушився на узбережжя американського штату Техас, ослаб до рівня тропічного шторму

22:56, 26 серпня 2017
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Максимальна швидкість вітру становить 70 миль за годину (близько 112 кілометрів за годину).

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Ураган "Харві", що обрушився на узбережжя американського штату Техас, ослаб до рівня тропічного шторму, повідомляє Національний центр США з попередження ураганів.

Раніше потужність урагану "Харві" впала до найнижчої категорії.

Відзначається, що максимальна швидкість вітру становить 70 миль за годину (близько 112 кілометрів за годину).

Водночас синоптики попередили про загрозу "надзвичайно серйозної повені", передає РІА Новости.

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Разом з тим, як повідомляє в Twitter, телеканал АВС News, губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що даних про жертви внаслідок урагану не надходило.

"Харві" став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, відтоді як на країну в 2005 році обрушився шторм "Катріна", який призвів до затоплення міста Новий Орлеан у Луїзіані. Ураган залишив без електрики в Техасі майже 300 тисяч осіб.

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