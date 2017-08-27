Температурні гойдалки: в Україні різко зміниться погода (карта)
Дощі вдень у понеділок, 28 серпня, поширяться на значну частину території України.
Найближчої ночі, 27 серпня, на заході, у північних областях та на Вінниччині пройдуть дощі з грозами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, дощі вдень у понеділок, 28 серпня, поширяться на значну частину території України. "Похолодає. На півночі та заході до +15... +22°", - розповіла Діденко.
До України повертається спека (карта)
Синоптик додала, що південь та схід ще залишаться серед спеки, до +30° і вище. У центрі Вінницька та Кіровоградська області також відчують похолодання, а на Черкащині, Полтавщині та у Дніпропетровській області ще буде справжнє літо.
"У Києві найближчої ночі піде дощ, погримить, вдень також буде вогко, але й з проясненнями. У столиці температура повітря знизиться відчутно, до +18... +20°", - йдеться у її прогнозі.
Та 30-31 серпня температура знову піде вгору. І, за попередніми прогнозами синоптика, 1-ше вересня буде сонячним та теплим.
Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде тепло, у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°