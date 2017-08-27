Температурні гойдалки: в Україні різко зміниться погода (карта)

Дощі вдень у понеділок, 28 серпня, поширяться на значну частину території України.

В Україні знову похолодає / фото УНІАН

Найближчої ночі, 27 серпня, на заході, у північних областях та на Вінниччині пройдуть дощі з грозами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, дощі вдень у понеділок, 28 серпня, поширяться на значну частину території України. "Похолодає. На півночі та заході до +15... +22°", - розповіла Діденко.

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Синоптик додала, що південь та схід ще залишаться серед спеки, до +30° і вище. У центрі Вінницька та Кіровоградська області також відчують похолодання, а на Черкащині, Полтавщині та у Дніпропетровській області ще буде справжнє літо.

"У Києві найближчої ночі піде дощ, погримить, вдень також буде вогко, але й з проясненнями. У столиці температура повітря знизиться відчутно, до +18... +20°", - йдеться у її прогнозі.

facebook.com/tala.didenko

Та 30-31 серпня температура знову піде вгору. І, за попередніми прогнозами синоптика, 1-ше вересня буде сонячним та теплим.

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде тепло, у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.