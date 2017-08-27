Тихий океан сколихнув потужний землетрус (карта)
Біля берегів Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,4.
27 серпня поруч з Папуа-Новою Гвінеєю у Тихому океані стався землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомила Геологічна служба США.
У результаті землетрусу на острові Іскія загинули двоє людей
Глибина епіцентру землетрусу склала 8,1 км. Великі населені пункти у радіусі землетрусу відсутні, а загрозу цунамі на прилеглих островах не оголошували.
Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.
Як повідомляла Погода УНІАН, вранці 23 серпня поблизу італійського острова Іскія стався повторний землетрус. Перший струсонув острів 21 серпня, внаслідок чого загинули 2 і було поранено 42 людей.
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