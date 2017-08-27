У Техасі через ураган "Харві" загинуло троє людей

15:40, 27 серпня 2017
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Ще близько 30 людей отримали травми, а ще 30 – вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті руйнувань, спричинених ураганом "Харві", що обрушився на південно-східне узбережжя США, загинуло троє людей, передає Громадське.

Ураган, що обрушився на узбережжя американського штату Техас, ослаб до рівня тропічного шторму

За даними пожежної служби, усі троє загинули в окрузі Арканзас штату Техас. Крім того, близько 30 людей отримали травми, а ще 30 - вважаються зниклими безвісти.

Наразі екстрені служби продовжують розбирати завали будівель, прибирають з доріг повалені дерева та ліквідовують інші наслідки стихійного лиха.

"Харві" став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, відтоді як на країну в 2005 році обрушився шторм "Катріна", який призвів до затоплення міста Новий Орлеан у Луїзіані. Ураган залишив без електрики в Техасі майже 300 тисяч осіб.

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