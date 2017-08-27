Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 1 вересня

17:40, 27 серпня 2017
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Перший день вересня, за прогнозом, буде теплим та сонячним.

1 вересня очікується тепла погода / фото УНІАН
1 вересня очікується тепла погода / фото УНІАН

Після короткочасного похолодання, яке вже у понеділок, 28 серпня, накриє Україну, температура знову піде вгору. Очікується потепління 30-31-го числа. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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"30-31 серпня температура знову піде вгору. І, за попередніми прогнозами, 1-е вересня обіцяє бути сонячним та теплим", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляла раніше Діденко, дощі вдень у понеділок, 28 серпня, поширяться на значну частину території України. На півночі та заході похолодає до +15... +22°.

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