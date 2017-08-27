Завтра Київ накриє гроза, очікується сильний вітер

У столиці завтра очікується різке похолодання: вдень температура впаде до +20°.

Столицю накриє гроза / фото УНІАН

У Києві завтра, 28 серпня, очікується гроза та пориви вітру 15-20 м/с.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням Український гідрометцентр.

"28 серпня вночі та вранці у Києві гроза, вранці та вдень – пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень близько 20°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла раніше синоптик Наталка Діденко, дощі вдень у понеділок, 28 серпня, поширяться на значну частину території України. На півночі та заході похолодає до +15... +22°.