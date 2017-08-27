Завтра Київ накриє гроза, очікується сильний вітер

18:43, 27 серпня 2017
11
0

У столиці завтра очікується різке похолодання: вдень температура впаде до +20°.

Столицю накриє гроза / фото УНІАН
Столицю накриє гроза / фото УНІАН

У Києві завтра, 28 серпня, очікується гроза та пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 1 вересня

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням Український гідрометцентр.

"28 серпня вночі та вранці у Києві гроза, вранці та вдень – пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень близько 20°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла раніше синоптик Наталка Діденко, дощі вдень у понеділок, 28 серпня, поширяться на значну частину території України. На півночі та заході похолодає до +15... +22°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
90 %
755 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин