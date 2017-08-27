До України на зміну спеці йдуть дощі: Київ вже накрила гроза (карта, відео)

До України сунуть грози, вони, зокрема, дісталися вже Києва та області.

У столиці вже почалася гроза / Скріншот

Синоптик Наталка Діденко попередила, що кілька областей України накриють грози й зливи. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 1 вересня

"Увага! Грози, зливи! Там - де яскраві засвітки. Житомирська, Вінницька, Хмельницька області, по західному кордону", - пояснила вона опубліковану карту.

фото facebook.com/tala.didenko

Говорячи про Київ, синоптик застерегла, що до столиці йде дощ із грозою. "Може рвонути шквал, ймовірний град", - йшлося у її повідомленні.

Й гроза вже накрила Київ: спочатку почало блискати й гриміти, згодом почалася злива, яка то вщухає, то набирає сили знову.

Вирує злива й у Київській області:

#гроза Допис, поширений Владислав Лабунский (@valdey235) Сер 27, 2017 о 10:58 PDT

Як повідомляла Погода УНІАН, у столиці 28 серпня очікується різке похолодання: вдень температура впаде до +20°.