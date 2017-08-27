До України на зміну спеці йдуть дощі: Київ вже накрила гроза (карта, відео)
До України сунуть грози, вони, зокрема, дісталися вже Києва та області.
Синоптик Наталка Діденко попередила, що кілька областей України накриють грози й зливи. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 1 вересня
"Увага! Грози, зливи! Там - де яскраві засвітки. Житомирська, Вінницька, Хмельницька області, по західному кордону", - пояснила вона опубліковану карту.
Говорячи про Київ, синоптик застерегла, що до столиці йде дощ із грозою. "Може рвонути шквал, ймовірний град", - йшлося у її повідомленні.
Й гроза вже накрила Київ: спочатку почало блискати й гриміти, згодом почалася злива, яка то вщухає, то набирає сили знову.
Вирує злива й у Київській області:
Як повідомляла Погода УНІАН, у столиці 28 серпня очікується різке похолодання: вдень температура впаде до +20°.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°