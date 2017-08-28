Руйнівний ураган "Харві" у Техасі затопив Х'юстон і забрав життя декількох людей
"Харві" розпочався як 4-бальний ураган зі швидкістю вітру до 209 км на годину, у суботу він ослаб до рівня тропічного шторму.
Дві людини загинули та 14 постраждали унаслідок шторму у південно-східному Техасі.
Як передає «Голос Америки», за повідомленнями влади, одна жінка очевидно загинула після того, як вийшла з машини на затоплену вулицю на заході Х'юстона. У п'ятницю ввечері невідома людина загинула унаслідок пожежі у будинку у місті Рокпорт.
У Національній метеорологічній службі підтвердили, що з вечора п'ятниці щонайменше сім торнадо обрушилися в районі Х'юстона.
Найпотужніший за 12 років ураган в Техасі залишив без електрики 155 тисяч людей - ЗМІ
"Харві" розпочався як 4-бальний ураган зі швидкістю вітру до 209 км на годину. У суботу ураган "Харві" ослаб до рівня тропічного шторму.
«Харві» є найсильнішим ураганом у Техасі, починаючи з 1961 року.
Президент США Дональд Трамп у неділю написав у своєму Твіттері, що поїде до Техасу як тільки ця поїздка стане можливою.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°