Руйнівний ураган "Харві" у Техасі затопив Х'юстон і забрав життя декількох людей

"Харві" розпочався як 4-бальний ураган зі швидкістю вітру до 209 км на годину, у суботу він ослаб до рівня тропічного шторму.

Наслідки урагану "Харві" у Техасі / REUTERS

Дві людини загинули та 14 постраждали унаслідок шторму у південно-східному Техасі.

Як передає «Голос Америки», за повідомленнями влади, одна жінка очевидно загинула після того, як вийшла з машини на затоплену вулицю на заході Х'юстона. У п'ятницю ввечері невідома людина загинула унаслідок пожежі у будинку у місті Рокпорт.

У Національній метеорологічній службі підтвердили, що з вечора п'ятниці щонайменше сім торнадо обрушилися в районі Х'юстона.

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"Харві" розпочався як 4-бальний ураган зі швидкістю вітру до 209 км на годину. У суботу ураган "Харві" ослаб до рівня тропічного шторму.

«Харві» є найсильнішим ураганом у Техасі, починаючи з 1961 року.

Президент США Дональд Трамп у неділю написав у своєму Твіттері, що поїде до Техасу як тільки ця поїздка стане можливою.