В Україні cьогодні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

08:05, 28 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 серпня в Україні у більшості регіонів буде хмарно, температура повітря на сході прогріється до +34.

УНІАН
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

На заході України в понеділок хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +24°.

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У північних областях мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до +25°. У центрі також мінлива хмарність, в деяких областях дощі, температура вдень до +30°.

Прогноз на 28 серпня / УНІАН
Прогноз на 28 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо — до ясної і холодної зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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