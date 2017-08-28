В Україні cьогодні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 серпня в Україні у більшості регіонів буде хмарно, температура повітря на сході прогріється до +34.
На сході пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.
На заході України в понеділок хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +24°.
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У північних областях мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до +25°. У центрі також мінлива хмарність, в деяких областях дощі, температура вдень до +30°.
За народним прогнозом, 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо — до ясної і холодної зими.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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