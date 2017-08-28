В Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

08:30, 28 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 28 серпня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

УНІАН
У столиці збережеться прохолодна погода / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +11°. Вітер переважно західний, до 8.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:05, а зайде о 19:52.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в Україні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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