В Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 28 серпня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

У столиці збережеться прохолодна погода / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +11°. Вітер переважно західний, до 8.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:05, а зайде о 19:52.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в Україні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

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