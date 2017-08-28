Зсув на золотому руднику в Буркіна-Фасо забрав життя восьми осіб

Ще п'ять осіб отримали поранення. Всі вони доставлені в лікарні.

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В результаті сходу зсуву на золотому руднику в Буркіна-Фасо загинули вісім осіб. Про це повідомляє місцеве видання The News International.

Крім того, за інформацією влади, ще п'ятеро отримали поранення. Всі вони доставлені в лікарні.

Зсув був викликаний сильними зливами, які йшли в регіоні кілька днів і розмили дамбу.

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Такі смертельні зсуви почастішали зсуви через те, що в даному регіоні безліч людей займаються розвідкою золота.

Як повідомляв УНІАН, у Швейцарії вісім людей зникли безвісти через сходження зсуву.